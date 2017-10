Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duplo atentado no Afeganistão faz 50 mortos e 200 feridos

Tratou-se de um ataque talibã com bombistas suicidas e veículos armadilhados contra o principal quartel da polícia da província.

Por Lusa | 13:35

As autoridades afegãs indicam que o duplo ataque talibã contra instalações governamentais nas províncias de Paktia e Ghazni fizeram pelo menos 50 mortos e 200 feridos.



De acordo com o último balanço provisório, pelo menos 32 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas em Gardez, capital da província de Patkyia.



Tratou-se de um ataque talibã com bombistas suicidas e veículos armadilhados contra o principal quartel da polícia da província, no leste do país.



Simultaneamente, na província de Ghazni, sudoeste de Cabul, mais de 15 pessoas foram mortas e mais de dez ficaram feridas num ataque contra o gabinete do governador distrital.



O ataque em Ghazni, onde foi utilizado um carro armadilhado ainda não foi reivindicado.



Nos últimos dois anos e meio, o governo afegão tem vindo a perder terreno face aos talibãs, segundo o inspetor para o Departamento de Reconstrução do Afeganistão, dos Estados Unidos.



De acordo com dados norte-americanos, entre janeiro e novembro de 2016, pelo menos 6.785 membros das forças de segurança afegãs morreram e 11.777 ficaram feridos, vítimas dos ataques talibãs.