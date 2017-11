Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“É absurdo eleger quem está na prisão”, diz Rajoy

Primeiro-ministro espanhol garante que nova vitória independentista não provocará queda do governo.

Por Ricardo Ramos | 08:26

O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy disse ontem que os líderes independentistas catalães estão" politicamente inabilitados" e que seria "um absurdo" eleger pessoas "que estão na prisão". Garantiu ainda que uma nova vitória separatis- ta nas eleições autonómicas da Catalunha não provocará a queda do seu governo.



Apesar de reconhecer que Carles Puigdemont e os restantes membros do governo catalão destituído são livres de se candidatarem às eleições porque ainda não foram condenados pela Justiça, "seria um absurdo" que fossem eleitos porque não poderiam exercer as suas funções, uma vez que muitos deles se encontram detidos preventivamente.



"Politicamente, já estão todos inabilitados aqueles que enganaram a Catalunha, que mentiram às pessoas, que disseram que não ia acontecer nada e que agora vêm dizer que não estavam preparados", disse Mariano Rajoy em entrevista à Cadena Cope.



O chefe do governo disse ainda que a situação "está melhor" na Catalunha após a aplicação do Artigo 155 e garantiu que não tenciona demitir-se e convocar novas legislativas se os independentistas ganharem as eleições autonómicas de 21 de dezembro.



PORMENORES

Processos concentrados

O Supremo Tribunal espanhol deu ontem os primeiros passos para assumir a responsabilidade sobre todos os processos judiciais abertos noutros tribunais por causa do desafio separatista catalão.



Fiança paga

A Assembleia Nacional Catalã garantiu ontem já ter pagado 100 mil euros de fiança para evitar que os membros da Mesa do Parlamento Autonómico fossem colocados em prisão preventiva. A presidente do parlamento, Carme Forcadell, também ficou em liberdade após pagar uma fiança no valor de 150 mil euros.