Easyjet deixa menor que viajava sozinho em terra

O jovem de 15 anos foi deixado sozinho no terminal de partidas, sem que a família fosse avisada.

Por Ana Ferreira Silvestre e Daniela Vilar Santos | 15:15

Casper Read, de 15 anos, foi deixado em terra sozinho depois de um passageiro reclamar o lugar onde estava sentado. O jovem de Whorting, Inglaterra ia ter com os avós, pela segunda vez, a França quando foi obrigado pela Easyjet a abandonar o avião.

Casper recebeu o cartão de embarque para o lugar 9A mas, depois de já estar a bordo, foi convidado a sair. Enviou uma mensagem à mãe, que regressou ao aeroporto e teve de pedir ajuda aos funcionários para localizar o filho junto à porta de embarque.

"É de loucos. Deixaram-no sozinho nas partidas", disse Stephanie Portal ao The Guardian. "Por sorte, ainda não tinha apanhado o comboio de regresso a Londres e consegui voltar para o encontrar".

A mãe do menor insistiu com a companhia para que deixassem o filho embarcar para Toulouse ainda na quinta-feira e o adolescente acabou por apanhar o último voo do dia, já perto das 19h00. Os avós esperaram-no até perto da meia-noite.

Uma porta-voz da EasyJet disse ao jornal britânico que a companhia tem procedimentos para proteger menores não acompanhados, mas que estes não foram seguidos e, por isso, foi aberta uma investigação.

A companhia pediu ainda desculpas à família "por qualquer inconveniência" e a diretora executiva da Easyjet admitiu que aquele comportamento não pode ser admissível. "Não é a nossa forma de trabalhar", disse Carolyn McCall.