Bombeiros presos em edifício que colapsou em Teerão

Dezenas de bombeiros podem estar presos nos escombros do edifício que colapsou, referem as televisões iranianas.



De acordo com a estação de televisão estatal iraniana, 200 bombeiros foram enviados para o local sendo que, pelo menos, 38 ficaram feridos durante ao combate às chamas que foram detetadas nos andares superiores do edifício.



As notícias da televisão indicam que "dezenas de bombeiros" estavam no interior do prédio durante a derrocada.



O colapso ocorreu durante o incêndio cujas causas ainda não foram apuradas.



"Avisámos várias vezes os responsáveis pelo edifício sobre a falta de condições de segurança", disse um porta-voz dos bombeiros sublinhando que não existiam extintores no prédio.



Um edifício de 15 andares, no centro da capital de Teerão colapsou durante um incêndio que começou por atingir os pisos superiores, noticiaram hoje as televisões do Irão, que acompanham a tragédia em direto.O edifício "Plasco" é o mais antigo arranha-céus de Teerão, foi construído no início dos anos 1960.Atualmente, na maior parte do edifício, estavam instalados um centro comercial e várias lojas de roupa.