Edifício do Financial Times evacuado em Londres

Em causa está um pacote suspeito que está a ser analisado pelas autoridades.

16:45

O edifício do The Financial Times, em Londres, foi evacuado esta sexta-feira devido a um pacote suspeito que está a ser analisado pelas autoridades.

Também a ponte de Southwark, junto ao edifício, foi encerrada.



Os serviços de emergência já estão no local e o trânsito está a ser desviado desta zona central da capital britânica. Testemunhas citadas pelos jornais ingleses garantem ter visto cães farejadores e veículos dos bombeiros no local.



O porta-voz da polícia de Londres confirmou que o alerta foi dado às 14h31, altura em que foi encontrado um pacote suspeito no interior de um escritório naquela morada.











Em atualização