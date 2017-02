Edson Fachim é o novo relator da Lava Jato no Supremo brasileiro

O juíz Luiz Edson Fachim foi escolhido esta quinta-feira o novo relator dos processos da Lava Jato que tramitam no Supremo Tribunal Federal brasileiro, STF, em Brasília. Ele vai ficar responsável pelas ações que envolvem políticos, continuando as demais a cargo do juíz Sérgio Moro, de Curitiba.

Oficialmente, o Supremo Tribunal garante que Fachim foi escolhido por sorteio electrónico, em que participaram igualmente os outros quatro juízes que fazem parte da II Turma, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Melo. Mas, coincidência ou não, o nome de Fachim era há muitos dias especulado como certo na função, o que o tribunal oficializou esta quinta.

O magistrado, o último a ser nomeado pela então presidente Dilma Rousseff para o mais alto tribunal brasileiro, vai substituir Teori Zavascki, o antigo relator da Lava Jato, morto num acidente aéreo em 19 de Janeiro. Luiz Edson Fachim pertencia à I Turma do STF, mas, noutro desdobramento que suscitou especulações, transferiu-se ontem para a segunda turma.

Curiosamente, a escolha parece ter agradado a toda a gente. Os outros juízes do Supremo respiraram aliviados por se verem livres do imenso rol de processos da Lava Jato, que tende a aumentar ainda mais com novas delacções, o Ministério Público e a Polícia Federal nunca esconderam que preferiam Fachim e até o presidente Michel Temer, citado em denúncias da Odebrecht, gostou da escolha, por considerar que o novo relator não vai politizar os processos.

De todos os agora 10 juízes do Supremo Tribunal (Temer ainda não indicou o 11. para a vaga de Teori Zavascki), Fachim é considerado o mais parecido com o antigo relator. Apesar de inicialmente ter sido considerado excessivamente próximo ao Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva e de Dilma Rousseff, todos citados em denúncias, nas sentenças que já proferiu Fachim mostrou-se equilibrado e técnico, duas características que Teori também evidenciava.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito