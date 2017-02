Eduardo dos Santos não se candidata às eleições em Angola

O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, confirmou esta sexta-feira que não se vai recandidatar nas próximas eleições no país, que estão marcadas para este ano.



Com este anúncio, chega ao fim um percurso de 38 anos como chefe de estado.



A notícia foi confirmada esta sexta-feira durante o discurso de abertura da reunião do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).



Continuar a ler



Agora, o nome de Eduardo dos Santos não aparece mesmo na lista do partido para as próximas eleições, lista essa que é encabeçada por João Lourenço, o atual ministro da Defesa.



O atual presidente do país vai continuar, no entanto, à frente do MPLA, cargo que ainda lhe confere poder parlamentar e militar.



José Eduardo dos Santos é Presidente de Angola desde setembro de 1979. Assumiu o cargo após a morte do primeiro presidente angolano, Agostinho Neto.





José Eduardo dos Santos, de 74 anos, já tinha dito que não se recandidatava, mas os seus opositores continuavam com dúvidas de que tal se iria realmente verificar, visto já não ser a primeira vez que volta atrás.Agora, o nome de Eduardo dos Santos não aparece mesmo na lista do partido para as próximas eleições, lista essa que é encabeçada por João Lourenço, o atual ministro da Defesa.O atual presidente do país vai continuar, no entanto, à frente do MPLA, cargo que ainda lhe confere poder parlamentar e militar.José Eduardo dos Santos é Presidente de Angola desde setembro de 1979. Assumiu o cargo após a morte do primeiro presidente angolano, Agostinho Neto. O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100%Muito satisfeito O que achou desta notícia? Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100%Muito satisfeito 2 pessoas também já deram o seu contributo pub Outraspessoas também já deram o seu contributo