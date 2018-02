Educadora de infância depila sobrancelhas a bebés

Pais furiosos depois de educadora fazer as sobrancelhas aos filhos no berçário.

Uma educadora de infância é acusada de ter depilado as sobrancelhas aos bebés de que cuida na creche, depois das cirnaças terem chegado a casa com marcas na cara.



Os progenitores das crianças ficaram furiosos e afirmam sem dúvidas que a educadora daquela creche fez as sobrancelhas dos bebés, sem qualquer permissão dos encarregados de educação.

Glenda Maria Cruz, mãe de um dos bebés que frequenta a creche Boys & Girls Club, nos EUA, publicou várias fotografias com texto, no Facebook, a explicar a sua revolta com o aparente tratamento de beleza.

Na rede social, a mãe da criança desabafou: "Eu sei que muitas pessoas vão dizer, que isto não é uma situação preocupante, mas honestamente para mim é, porque a pele de um bebé é realmente delicada." Acrescenta ainda que "(…) ele é apenas um bebé, não pode se defender."

As fotografias divulgadas por Glenda, no Facebook, mostram o filho com sobrancelhas demasiado definidas para uma criança de menos de dois anos.





Este caso bizarro não foi uma situação esporádica. Outra progenitora, Alyssa Salgado afirmou deparar-se com o mesmo problema.

De acordo, com o Metro, a mãe da menina garantiu "Levo a minha filha para o colégio Columbia Basin para ser cuidada, enquanto eu estou na faculdade, tentado acabar o curso." Alyssa Salgado acrescentou: "Entrei imediatamente em contacto com o diretor da creche, explicando a situação e mostrei os textos que provam o envolvimento da mulher, pedindo imensas desculpas."





A creche em causa está a ser alvo de uma investigação estatal. No entanto, a instituição menciona que as alegações não são fundamentadas.