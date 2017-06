Educadora de infantário católico despedida por ser atriz porno

Nina Skye, uma educadora de infância norte-americana de Los Angeles, nos EUA, deixou os diretores do infantário católico onde trabalhava boquiabertos depois de ser confrontada com o trabalho em part-time que tem. É que a jovem de 21 anos também trabalha como atriz pornográfica nas horas vagas.

Nina teve uma reunião com a direção do estabelecimento católico em que lhe foi dada a hipótese de continuar a trabalhar como educadora de infância se deixasse de aparecer em filmes para adultos.

A jovem recusou-se, alegando que ganha mais como atriz porno (cerca de dois mil euros por cena gravada) e argumentou que é "uma educadora mesmo muito boa" e que não vê como "um simples hobbie" pode pôr em causa o seu profissionalismo.

"Eu adoro ensinar e adoro sexo", disse à direção antes de ser formalmente despedida. Os chefes argumentaram que "os valores religiosos defendidos pela escola não permitem tal ocupação".



Jovem gostava de manter as duas profissões

"Vai contra as opiniões deles quando a fazer sexo antes do casamento e assim, que é o que eu faço. Disseram que ia contra o contrato que tinha assinado e até me ofereceram ajuda para sair da indústria pornográfica. Mas eu não quero mesmo sair. Nunca tive muito dinheiro, sempre tive que lutar para ter alguma coisa na minha vida. O problema é o estigma associado a ser atriz ou ator pornográfico. A sociedade ainda não abriu a mente", conta Nina Skye à FOX.

Admitindo que mantém "a mente aberta e livre de preconceitos", a jovem espera que eventualmente consiga conciliar as duas profissões que tanto gosto lhe dão. "O ideal era que conseguisse fazer as duas coisas. Seria tão feliz", confessa.

Nina Skye começou a carreira como atriz pornográfica há pouco tempo, no entanto já participou em vários filmes para adultos, incluindo ‘Amateur Allure’ e ‘Swallow Salon’.

