Educadoras de infância filmadas a agredir crianças

Mulheres esbofeteavam e pontapeavam menores e encorajavam-nos a abusos sexuais.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 13:42

Rita de Cássia Fogaça e Jacira Nunes, cuja idade não foi ainda revelada, foram acusadas de ter agredido fisicamente algumas crianças no Centro Municipal de Infante Jesus, em Itatinga, no Brasil. As imagens comprovam-no.

As duas mulheres são também acusadas de encorajar crianças mais velhas a abusar ‘sexualmente’ das mais novas.

As imagens mostram as mulheres a pontapear uma das crianças, a empurrar contra a cama e a agredir as crianças de dois e quatro anos de idade. O vídeo mostra também uma menina a ser obrigada a beijar uma criança mais velha.

A investigação da polícia já dura há alguns meses.

Uma das mães, que recusa a identificar-se, disse "sentir vergonha de mim própria por não me aperceber dos perigos", segundo o jornal britânico ‘The Metro’.

"Eu reparei que o comportamento da minha filha mudou, de há uns meses para cá (…) começou a ter uma atitude mais revoltada", afirma a mãe da vítima.

"Não consigo perdoar-me por não me ter apercebido, por não ter ouvido mais", lamenta.

Dezenas de pais, perplexos e aterrorizados, disseram não conseguir ver as imagens, porque "dói demasiado".

Ambas as mulheres, que permanecem sob custódia, negaram qualquer situação. A polícia continua a recolher mais provas.

Os serviços sociais têm sido fundamentais no fornecimento de aconselhamento psicológicos aos jovens traumatizados.