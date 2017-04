Egípcia de 500 quilos que não saía de casa há 25 anos foi operada

Lakdawala ofereceu-se então para a operar de graça, mas a embaixada indiana no Cairo negou o visto ao médico.



Foi a ministra dos Negócios Estrangeiros da Índia, Sushma Swaraj, que acabou por conceder um visto à mulher em apenas algumas horas.



De acordo com o livro dos Recordes do Guinness, a norte-americana Pauline Potter é a mulher mais pesada do mundo, certificada com 291,6 quilos, embora existam outros casos registados, como o porto-riquenho Elba Muñiz, que morreu em 2008, com 363 quilos.



O caso de Ahmed Abd El Aty apareceu na comunicação social há alguns meses atrás.Lakdawala ofereceu-se então para a operar de graça, mas a embaixada indiana no Cairo negou o visto ao médico.Foi a ministra dos Negócios Estrangeiros da Índia, Sushma Swaraj, que acabou por conceder um visto à mulher em apenas algumas horas.De acordo com o livro dos Recordes do Guinness, a norte-americana Pauline Potter é a mulher mais pesada do mundo, certificada com 291,6 quilos, embora existam outros casos registados, como o porto-riquenho Elba Muñiz, que morreu em 2008, com 363 quilos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma mulher egípcia com 500 quilos conseguiu perder quase metade do peso em apenas dois meses, depois de fazer uma cirurgia de redução do estômago na Índia, anunciou esta a equipa médica que a acompanhou.Ahmed Abd El Aty, de 36 anos, não saía de casa, em Alexandria, há 25 anos e passou de 500 para 340 quilos em duas semanas, atingindo atualmente os 270 quilos.A paciente foi sujeita a uma gastrectomia vertical laparoscópica há cinco semanas, operação efetuada por uma equipa liderada pelo médico Muffazal Lakdawala, no Hospital Saifee de Bombay, na Índia e, segundo um estudo da instituição, o peso da mulher era muito elevado devido a um defeito genético no gene LEPR.