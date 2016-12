Egito cria conselho para supervisionar os 'media'

O Comité Para a Proteção dos Jornalistas, organização com sede em Nova Iorque, já acusou o Egito de impor restrições à comunicação social e de ser um dos principais "carcereiros de jornalistas".O novo diploma refere que o conselho irá garantir o direito dos cidadãos "de ter uma comunicação social livre e honesta".Mas também menciona que o conselho terá a tarefa de "garantir a conformidade das instituições do sector dos 'media' com os requisitos de segurança nacional".Abdel Fattah al-Sisi critica regularmente a atuação dos 'media' egípcios, chegando a sugerir ocasionalmente que uma cobertura noticiosa com sentido crítico prejudica o país. O chefe de Estado egípcio rejeita, no entanto, qualquer crítica sobre restrições à comunicação social.O representante do Sindicato dos Jornalistas egípcio, Khaled Elbalshy, tem uma versão diferente dos factos e defendeu, em declarações à agência noticiosa francesa AFP, que a nova lei aperta o controlo governamental sobre os 'media', uma vez que permite uma supervisão "através de um conselho escolhido pelo poder executivo".O novo diploma surge alguns dias depois da polícia egípcia ter detido um jornalista do canal de televisão Al-Jazeera. O repórter foi acusado de inventar notícias sobre a atualidade daquele país.As autoridades egípcias acusam o canal de informação com sede no Qatar de apoiar o movimento Irmandade Muçulmana, ilegalizado desde que o exército derrubou o ex-Presidente islâmico Mohamed Morsi (o primeiro Presidente eleito democraticamente no Egito) em julho de 2013 e começou uma vaga de repressão contra os seus apoiantes.O Egito foi alvo de duras críticas internacionais quando em 2013 prendeu três jornalistas do canal Al-Jazeera, incluindo um cidadão canadiano e outro australiano, e condenou os profissionais à prisão por alegado apoio à Irmandade Muçulmana. Os jornalistas seriam posteriormente libertados.