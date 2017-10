Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Egito intensifica repressão a homossexuais com 27 detidos em 11 dias

Autoridades costumam processar as pessoas por "imoralidade" ou "deboche".

Por Lusa | 03.10.17

O Egito intensificou a repressão a pessoas alegadamente homossexuais, tendo detido um total de 27 em pouco mais de uma semana, disseram esta terça-feira responsáveis da segurança.



Entre os 27 estão um homem e uma mulher detidos pela polícia na segunda-feira e todos foram acusados de "deboche", adiantaram os responsáveis que não quiseram ser identificados.



Na segunda-feira, a Amnistia Internacional pediu a libertação "imediata e incondicional" de todas as pessoas detidas desde a realização de um concerto no Cairo, no passado dia 22, onde foi levantada a bandeira com o arco-íris, símbolo do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero), incidente que terá provocado a repressão em curso.



O grupo que tocou naquele concerto - a banda de 'rock indie' libanesa Mashrou' Leila, cujo vocalista é um homossexual assumido - condenou a repressão numa nota divulgada esta terça-feira na sua página na rede social Facebook.



A Mashrou' Leila pede à sociedade civil para não ficar em silêncio e apela a "um movimento de solidariedade internacional para fazer pressão sobre o regime egípcio para que ele pare imediatamente esta caça às bruxas e liberte os presos".



A homossexualidade é tabu no Egito, mas não é explicitamente proibida por lei. As autoridades costumam processar as pessoas por "imoralidade" ou "deboche".autoridades costumam processar as pessoas por "imoralidade" ou "deboche".