"El Chapo" chega aos Estados Unidos

O narcotraficante Joaquim "El Chapo" Guzman aterrou, esta noite, num aeroporto situado nos arredores de Nova Iorque, horas depois de ter sido extraditado do México, segundo imagens transmitidas pela televisão.



Sob a custódia de agentes da agência antidroga dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês), "El Chapo" chegou ao aeroporto de MacArthur às 21:30 de quinta-feira (01:30 de hoje em Lisboa).



As imagens difundidas pela CNN e outras estações de televisão mostram o narcotraficante a entrar num hangar do terminal aéreo depois de ter abandonado o avião que o transportou desde o México.









Guzman foi entregue às autoridades norte-americanas depois de o Tribunal Superior do México ter recusado os recursos interpostos pelo seu advogado, nos quais o narcotraficante se opunha à extradição, anunciaram as autoridades mexicanas, em comunicado.

