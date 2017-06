'El Mundo' não revela verdadeira identidade de jornalista que esteve em Pedrógão

Também a Comissão da Carteira Profissional do Jornalista (CCPJ) confirmou a falta de "qualquer registo de documento profissional" com o nome de Sebastião Pereira, o alegado autor dos textos publicados pelo El Mundo.



O SJ fez saber ainda que contactou os sindicatos espanhóis em busca de cooperação para esclarecer a situação.



"Nada fizemos de errado, recorremos a um jornalista que utiliza pseudónimo e que já conhecemos bem", respondeu, aproveitando a 'deixa' para pedir que a 'deixassem em paz'. "Parem de me atacar no Twitter! Parem de me enviar emails! Parem de tentar telefonar-me! Em 22 anos nesta secção nunca me aconteceu algo assim, nem nos casos da Venezuela ou da Turquia!", afirmou a editora da secção.Também a Comissão da Carteira Profissional do Jornalista (CCPJ) confirmou a falta de "qualquer registo de documento profissional" com o nome de Sebastião Pereira, o alegado autor dos textos publicados pelo El Mundo.O SJ fez saber ainda que contactou os sindicatos espanhóis em busca de cooperação para esclarecer a situação.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

"Caos no maior incêndio da história de Portugal: 64 mortos, um avião-fantasma e 27 aldeias evacuadas", foi assim que o conhecido jornal espanhol El Mundo descreveu a situação vivida em Pedrógão Grande, com inicío do sábado passado. publicação tornou-se polémica , uma vez que o artigo colocava explicitamente em causa a postura do Governo português perante a tragédia que matou 64 pessoas.Desde sábado que o matutino espanhol foi publicando vários textos, sempre assinados por Sebastião Pereira. Assim, a Direção do Sindicato dos Jornalistas (SJ) decidiu averiguar a identidade do susposto jornalista e pediu esclarecimentos a Silvia Roman, a própria responsável pela secção 'Internacional' do jornal.