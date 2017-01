El Salvador regista primeiro dia sem homicídios em dois anos

No ano passado, os assassínios baixaram cerca de 20%, mas ainda assim El Salvador manteve-se entre os países mais violentos com 81,2 mortes por 100.000 habitantes.



Em 2015, El Salvador registou 104 homicídios por 100.000 habitantes, a taxa mais elevada do mundo daquele ano para um país sem situação de guerra.No ano passado, os assassínios baixaram cerca de 20%, mas ainda assim El Salvador manteve-se entre os países mais violentos com 81,2 mortes por 100.000 habitantes.

El Salvador, um dos países com mais violentos do mundo, registou na quarta-feira um raro dia sem homicídios, pela primeira vez nos últimos dois anos, anunciaram esta quinta-feira as autoridades.O comissário da Polícia Nacional Civil, Howard Cotto, disse hoje que não foram reportados quaisquer homicídios no dia anterior neste país da América Central, conhecido pela cifras negras de assassinatos e mortes violentas.A última vez que El Salvador teve um dia sem assassinatos aconteceu em 22 de janeiro de 2015, segundo os registos da Associated Press. Aconteceu também em 2013 e em dois dias do ano precedente.