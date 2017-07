Elefante bebé cai e fica preso em poço

Os moradores ouviram o animal ‘chorar’ e foram socorrê-lo.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 23:07

O elefante bebé foi encontrado no parque de Alipurduar, no estado de Bengala Ocidental, na Índia, depois de moradores locais ouvirem os gritos de aflição do animal.

É dito que o animal estava a beber água do poço, quando caiu, inesperadamente, lá dentro, ficando preso. As imagens mostram o momento em que o elefante tenta, desesperadamente, sair do tanque, utilizando a tromba para o ajudar.

As pessoas que lá estavam informaram a equipa de salvamento do departamento florestal e de vida selvagem, que prontamente foram ao encontro do animal.

O polícia florestal Kalayan Rai disse, a um jornal local, que "os elefantes têm o costume de ir beber água aos poços (…) foi o que aconteceu".

"O animal deve ter caído dentro do poço, uma vez que o nível da água estava baixo e ele teve de se aproximar", adianta.

No video, pode ver-se o animal a lutar e em grande desespero, ao mesmo tempo em que tenta sair do buraco, com a ajuda da própria tromba.

Após três horas, a equipa conseguiu finalmente retirar o animal e colocá-lo em segurança.

A partir do momento em que foi socorrido, o animal voltou para a floresta onde habita, nas redondezas do parque.