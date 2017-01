Eleição de presidente do Parlamento Europeu vai a terceira volta

Os resultados da terceira volta deverão ser conhecidos cerca das 19:00 locais (18:00 de Lisboa), e se continuar a não haver nenhum candidato com maioria absoluta, realizar-se-á, já à noite, uma quarta e última votação, então apenas com os dois candidatos mais votados na terceira.

A segunda volta da eleição para presidente do Parlamento Europeu, que decorre esta terça-feira em Estrasburgo, foi também inconclusiva, pelo que se realizará uma terceira volta ao final da tarde, anunciou o ainda presidente Martin Schulz.Tal como acontecera na primeira volta, o italiano Antonio Tajani, que pertence à família de centro-direita do Partido Popular Europeu (de PSD e CDS-PP), foi o mais votado, com 287 votos, mas não conseguiu a maioria absoluta (nesta segunda volta necessitava de 346 votos), e o outro principal candidato, o seu compatriota socialista Gianni Pittella (S&D, grupo ao qual pertence o PS) recebeu 200 votos.Entre os restantes candidatos -- todos aqueles que se apresentaram à primeira volta também o fizeram na segunda, e poderão mesmo voltar a fazê-lo na terceira -, a belga Helga Stevens (Conservadores e Reformistas Europeus) foi a terceira mais votada, com 66 votos, seguida da britânica Jean Lambert (Verdes/Aliança Livre Europeia), com 51, do romeno Laureniu Rebega (Europa das Nações e da Liberdade), com 45, e da italiana Eleonora Forenza, membro da comissão executiva da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL), com 42.