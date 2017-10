Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Embaixada dos EUA na Turquia suspende temporariamente emissão de vistos

Objetivo é reduzir o afluxo às suas delegações no país por "motivos de segurança".

20:20

A embaixada dos Estados Unidos na Turquia anunciou este domingo a suspensão temporária de emissão de vistos para viajar para os EUA com o objetivo de reduzir o afluxo às suas delegações no país por "motivos de segurança".



"Os recentes acontecimentos forçaram o Governo dos EUA a reavaliar o compromisso do Governo da Turquia através da segurança das delegações norte-americanas e do seu pessoal", assinala o comunicado difundido em inglês e turco na conta 'Twitter' da embaixada.



"Para minimizar o número de visitantes na nossa embaixada e consulados, enquanto permanecer esta avaliação, suspendemos com efeito imediato todos os serviços de vistos, exceto os da imigração, em todas as instalações diplomáticas norte-americanas na Turquia", conclui a nota.



Apesar de a representação diplomática não especificar a natureza dos "recentes acontecimentos", é possível que se refira à recente detenção de um cidadão turco, funcionário da embaixada dos EUA em Ancara.



O detido está indiciado por manter vínculos com antigos responsáveis da polícia turca, supostamente relacionados com a confraria do clérigo islamita Fethullah Gülen, que Ancara responsabiliza pelo fracassado golpe de Estado em julho de 2016.



Na passada quinta-feira, a embaixada norte-americana emitiu um comunicado onde se declara "profundamente perturbada" pela detenção do seu funcionário.



Em paralelo, também criticou fontes governamentais turcas de divulgarem informações "com o aparente objetivo de julgar o funcionário nos meios de comunicação, em vez de fazê-lo nos tribunais".