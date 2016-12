Embaixador da Grécia no Brasil desaparece no Rio

O embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, está desaparecido há quase três dias no Rio de Janeiro. O misterioso desaparecimento do diplomata, de 59 anos, já foi confirmado pela Polícia Civil e está a ser investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia da Baixada Fluminense (DHBF), que procuram o paradeiro do embaixador grego.

Kyriakos Amiridis terá sido visto pela última vez no dia 26 de dezembro, em localização exata ainda por confirmar. De acordo com a Folha de S. Paulo, o embaixador está oficialmente de férias até dia 9 de janeiro, altura em que voltaria a Brasília para retomar o trabalho na embaixada de Grécia.

Um dos funcionários da embaixada garante que estava em contacto por aplicativo de mensagens com o embaixador e que este lhe respondeu até ao dia 26. No entanto, deixa a ressalva que pode ter sido outra pessoa a responder por Kyriakos Amiridis, uma vez que não houve chamada telefónica nem videochamada.

Não está descartada a hipótese de se tratar de um mal-entendido. "Ele pode estar apenas fora de contacto", afirma um funcionário da embaixada à Folha de S. Paulo.

Kyriakos Amiridis é embaixador da Grécia no Brasil desde o início de 2016. Foi cônsul na cidade do Rio de Janeiro entre 2001 e 2004, localidade onde a mulher do embaixador tem uma casa. Anteriormente, entre 2012 e 2016, Amidris foi embaixador da Grécia na Líbia.

