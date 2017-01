Embaixador dos EUA em Portugal despede-se do país com vídeo emocionante

Veja o vídeo:



Embaixador americano em Lisboa deixa vídeo emotivo na despedida





No dia em que Donald Trump toma posse como presidente dos EUA, o embaixador de Portugal Robert Sherman despede-se do seu cargo no governo norte-americano enquanto embaixador dos EUA em Portugal, e consecutivamente, do país que o acolheu enquanto exerceu as suas funções representativas."Portugal capturou o meu coração e eu nunca vou conseguir despedir-me verdadeiramente. Vou ter muitas saudades de Portugal", escreveu Sherman na sua página oficial de Facebook onde deixou um vídeo a recordar os momentos que viveu no país e enquanto embaixador dos EUA em Portugal.No vídeo aparece também a sua mulher. Os dois mostram várias fotografias em diferentes pontos do país.