Embaixador russo assassinado em Ancara

O embaixador da Rússia na Turquia foi baleado em Ancara, esta segunda-feira. Andrey Karlov, não resistiu aos ferimentos sofridos e acabou por morrer, informou a diplomacia russa. Outras três pessoas ficaram feridas no ataque.



"Hoje, em Ancara, na sequência de um ataque, o embaixador russo na Turquia, Andrei Karlov, morreu devido aos ferimentos que sofreu", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, em declarações transmitidas na televisão estatal Russia 24.



A porta-voz da diplomacia russa acrescentou que Moscovo qualificou o ataque como "um ato terrorista".





O jornal turco 'Hurriyet' relata que o atirador estava entre o grupo de pessoas que visitava um galeria de arte, onde o embaixador ia discursar. O homem puxou de uma arma e disparou "quatro a cinco tiros" que atingiram Andrey Karlov. No momento em que disparou, o homem gritou "Nós morremos em Alepo, tu morres aqui". agressor terá 22 anos e é agente da polícia na Turquia.ntrou no edifício do Centro de Arte Contemporânea, localizado na zona de Cankaya, envergando um fato escuro, camisa branca e gravata preta, como um agente de segurança. Terá usado a sua identificação enquanto polícia para garantir acesso à exposição. O atirador foi abatido pela polícia, ainda na galeria de arte.O Presidente da Câmara de Ancara confirmou entretanto que o atirador era um polícia que estava de folga. Embaixador na Turquia desde julho de 2013 , Andrey Karlov, de 62 anos, é casado e tem um filho. Antes, foi embaixador da Rússia na Coreia do Norte em diferene períodos, ainda nos tempos da URSS e depois da criação da Federação Russa. No total fez quatro missões diplomáticas na Coreia do Norte.O Presidente russo, Vladimir Putin, considerou hoje o assassinato do embaixador russo na Turquia "uma provocação" destinada a prejudicar a cooperação entre Moscovo e Ancara e os esforços para resolver o conflito na Síria."O crime que foi cometido é, sem dúvida, uma provocação destinada a perturbar a normalização das relações russo-turcas e o processo de paz na Síria", para o qual contribuem ativamente a Rússia, a Turquia e Irão, afirmou Vladimir Putin, em declarações à televisão russa.Para o Presidente russo, "só pode haver uma resposta" para esta provocação: "intensificar a luta contra o terrorismo".Esta afirmação foi feita durante uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros e responsáveis dos serviços de informação, acompanhada pela televisão russa.Vladimir Putin anunciou que Moscovo enviou investigadores para Ancara, depois de ter recebido luz verde do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.O Presidente da Turquia telefonou hoje ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, para o informar sobre o ataque que custou a vida ao embaixador russo em Ancara, referiu o porta-voz do chefe de Estado turco."O nosso Presidente [Recerp Tayyip Erdogan] telefonou ao Presidente russo Putin para dar-lhe informações sobre o ataque", declarou Ibrahim Kalin, citado pela agência noticiosa pró-governamental Anadolu.O ataque acontece após vários protestos na Turquia para contestar o papel da Rússia na Síria. Acontece, igualmente, na véspera de uma reunião em Moscovo entre os chefes da diplomacia da Rússia, Irão e Turquia para discutir um cessar-fogo na cidade de Alepo, norte da Síria.Os Estados Unidos condenaram o ataque: "Condenamos este ato de violência, qualquer que seja a sua origem", declarou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, John Kirby.A embaixada dos Estados Unidos em Ancara, que fica a cerca de 4km do local onde aconteceu o ataque ao embaixador russo, foi fechada, como medida de segurança. O Departamento de Estado de viagens recomenda aos cidadãos americanos que se mantenham afastados da zona.O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o assassínio do embaixador da Rússia na Turquia, qualificando o atirador de "terrorista islâmico radical"."Hoje, apresentamos as nossas condolências à família e aos entes queridos do embaixador russo na Turquia, Andrei Karlov, que foi assassinado por um terrorista islâmico radical", referiu, em comunicado, Donald Trump."O assassínio de um embaixador é uma violação de todas as regras da ordem civilizada e deve ser universalmente condenado", refere.O Governo turco não vai permitir que o assassínio do embaixador da Rússia hoje em Ancara prejudique a "amizade" entre os dois países, referiu, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia."Não vamos deixar que aquele ataque prejudique a amizade entre a Turquia e a Rússia", lê-se no comunicado.O ministro do Interior, Suleyman Soylu, denunciou, por seu lado, um "ataque contra as relações turco-russas".Enquanto o embaixador russo estava a ser assassinado, o chefe da diplomacia turca, Mevlut Çavucoglu, viajava de avião para Moscovo, onde vai reunir-se terça-feira com os seus homólogos da Rússia, Serguei Lavrov, e do Irão, Mohammad Yavad Zarif, para analisar a frágil trégua em Alepo, Síria.Segundo indicaram fontes diplomáticas turcas ao diário Hurriyet, os chefes da diplomacia russa e turca dão terça-feira uma conferência de imprensa em Moscovo.