Embaixadora dos Estados Unidos no Qatar anuncia saída do país

A 11 de maio, numa mensagem no Twitter considerada pouco diplomática, a agora ex-embaixadora no Qatar criticou a demissão do diretor do FBI por Donald Trump, e expressou vergonha sobre os desenvolvimentos subsequentes no seu país sobre este tema.



Desde 05 de junho que o Golfo está mergulhado numa grave crise diplomática que irrompeu quando a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, países vizinhos do Qatar, mas também o Egito e o Iémen, romperam relações diplomáticas com Doha, que acusam de apoiar o terrorismo.



Os três países do Golfo também fecharam as suas fronteiras terrestres e marítimas com o pequeno emirado e impuseram sérias restrições à companhia aérea nacional.



O mandato dos embaixadores norte-americanos dura geralmente três anos e Dana Shell Smith foi nomeada pelo antigo Presidente Barak Obama em 2014, lembra a AFP.A 11 de maio, numa mensagem no Twitter considerada pouco diplomática, a agora ex-embaixadora no Qatar criticou a demissão do diretor do FBI por Donald Trump, e expressou vergonha sobre os desenvolvimentos subsequentes no seu país sobre este tema.Desde 05 de junho que o Golfo está mergulhado numa grave crise diplomática que irrompeu quando a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, países vizinhos do Qatar, mas também o Egito e o Iémen, romperam relações diplomáticas com Doha, que acusam de apoiar o terrorismo.Os três países do Golfo também fecharam as suas fronteiras terrestres e marítimas com o pequeno emirado e impuseram sérias restrições à companhia aérea nacional.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

A embaixadora dos Estados Unidos no Qatar, Dana Shell Smith, anunciou esta terça-feira a sua saída do cargo de representante diplomática no emirato, em plena crise diplomática entre o país e os vizinhos do Médio Oriente."Este mês eu termino os meus três anos como embaixadora no Qatar", escreveu a diplomata na sua conta do Twitter, depois de no mês passado ter admitido que era difícil explicar a política externa do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump."Foi uma honra trabalhar no país", acrescentou a diplomata, na mesma altura em que uma fonte do Departamento de Estado explicava aos jornalistas, em Washington, que Shell Smith ia reformar-se e que esta ação já estava prevista "há bastante tempo".