Embaixadora dos EUA diz que China "sabe que deve atuar" sobre Coreia do Norte

Haley assumiu esta posição depois de os Estados Unidos terem realizado uma prova do seu sistema anti-mísseis.

A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, defendeu este domingo que a China "sabe que deve atuar" na procura de uma solução para a crise com a Coreia do Norte, um "problema" que "não é apenas norte-americano".



Haley assumiu esta posição na sua conta no Twitter depois de os Estados Unidos terem realizado hoje uma prova do seu sistema anti-mísseis THAAD no Alasca, dois dias depois do lançamento pela Coreia do Norte de um míssil intercontinental.



"Já chega de falar sobre a Coreia do Norte. A China sabe que deve atuar. O Japão e a Coreia do sul devem aumentar a pressão. Não é apenas um problema norte-americano. Exigirá uma solução internacional", considerou a diplomata.



Num comunicado divulgado pouco depois, Haley insistiu que a China "deve decidir se finalmente quer dar este passo vital", porque "o tempo de falar acabou".



"O perigo que o regime norte-coreano representa para a paz internacional é claro para todos agora", sustentou.



Haley informou que os Estados Unidos não pretendem convocar uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU para esta segunda-feira, como tem acontecido nas Nações Unidas após os mais recentes testes com armas de Pyongyang.



O Conselho de Segurança é composto pelos EUA, China, França, Rússia e Reino Unido.



"Não faz sentido realizar uma sessão de emergência se não houver nenhuma consequência", considerou, comentando que a Coreia do Norte "já está sujeita a inúmeras resoluções do Conselho de Segurança, que viola com impunidade, e que não são respeitadas por todos os Estados-membros da ONU".



Assim, uma resolução "adicional" que não incremente "significativamente" a pressão internacional sobre Pyongyang "não tem qualquer valor".



"De facto, é pior que nada, porque envia uma mensagem ao ditador norte-coreano de que a comunidade internacional não quer desafiá-lo seriamente", adiantou.



As mensagens da embaixadora seguem a mesma linha que a posição assumida este sábado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, na mesma rede social, onde recriminou a China por não fazer "nada" para solucionar a situação na Coreia do Norte.



"Estou muito dececionado com a China. Os nossos ingénuos líderes anteriores permitiram-lhes fazer centenas de milhares de milhões de dólares por ano em comércio e, no entanto, não fazem nada por nós com a Coreia do Norte", criticou o Presidente norte-americano.



"Não permitiremos mais que isto continue. A China poderia facilmente resolver este problema", disse.



Na quinta-feira, o Congresso dos Estados Unidos deu luz verde a um conjunto de sanções contra a Coreia do Norte, Irão e Rússia, que estão a aguardar a assinatura de Trump, segundo adiantou na sexta-feira a Casa Branca.



Na terça-feira, Haley tinha assinalado que se estavam a fazer progressos nas negociações entre Estados Unidos e a China para endurecer as sanções da ONU contra a Coreia do Norte, apesar de não ter concretizado quais eram esses avanços.