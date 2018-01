Emirados Árabes acusam Qatar de intercetar avião comercial

O Qatar desmentiu esta segunda-feira ter enviado um avião de combate intercetar um aparelho dos Emiratos Árabes Unidos, numa altura em que se intensificam as tensões entre os dois estados.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do governo de Doha, Lulwa Al Khater, disse que a acusação sobre a missão de interceção do aparelho das linhas comerciais dos Emiratos Árabes Unidos é "totalmente falsa".

A declaração do porta-voz da diplomacia do Qatar foi difundida através da rede social Twitter.





The State of Qatar announces that claims that Qatari fighter jets intercepting an Emirati civilian aircraft is completely untrue. A detailed statement will follow.