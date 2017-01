Cinco diplomatas dos Emirados morrem no Afeganistão

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) informaram esta quarta-feira que cinco dos seus diplomatas morreram no atentado à bomba em Kandahar, no Afeganistão, na terça-feira.



Segundo os EAU, as bandeiras do país vão estar hoje a meia haste, em sua honra.



O primeiro-ministro Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum escreveu no Twitter que "não há nenhuma justificação humana, moral ou religiosa para bombardear e matar pessoas que estão a tentar ajudar" os outros.





As autoridades do Afeganistão tinham indicado que a explosão matou entre nove e 12 pessoas. Entre os feridos estava o governador de Kandahar, Homayun Azizia, bem como o embaixador dos EAU, Juma Mohammed Abdullah al-Kaabi.Os talibãs emitiram um comunicado hoje informando que não colocaram a bomba no local e responsabilizaram "rivalidades internas locais" pelo ataque.Uma série de atentados ocorreram na terça-feira em várias cidades do Afeganistão, entre as quais a capital, Cabul, causando mais de 50 mortos e dezenas de feridos.Um duplo atentado reivindicado pelos talibãs ocorreu à hora de saída dos escritórios adjacentes ao Parlamento afegão em Cabul, quando um bombista suicida se lançou contra um miniautocarro que aguardava os funcionários. Também foi detonado um carro armadilhado com explosivos.Ao início da noite, a residência do governador de Kandahar, a maior cidade do sul do país (próxima do Paquistão), foi atacada. Ouviram-se várias explosões, que fizeram entre nove e 12 mortos, e igual número de feridos, de acordo com balanços contraditórios entre si.Entre estes dois ataques, um suicida fez-se explodir junto de responsáveis locais e tribais em Lashkar Gah, a capital da província de Helmand (sul). Sete pessoas morreram, indicou o chefe da polícia Aqa Noor Kintoz.As forças de segurança desarmadilharam um carro com explosivos estacionado no lado de fora do local que acolheu a reunião de chefes tribais.