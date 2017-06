Empreendedores portugueses selecionados para formação no MIT nos Estados Unidos

O evento é dirigido a participantes da Europa e dos EUA, conta com participantes de 10 nacionalidades e reúne membros fundadores de mais de 20 empresas emergentes e 'startups'.As formações serão orientadas por professores do MIT como Bruce Tidor, Christina Chase ou Douglas Hart, e do programa MIT Portugal, como Joao Bigotte e Nuno Arantes-Oliveira."O 'workshop' proporcionou uma formação de elevada qualidade para a compreensão e implementação do fator inovação, reformulando a forma com a Mater Dynamics lida com a resolução dos problemas dos seus clientes", disse um dos participantes do ano passado, Tiago Cunha Reis, fundador da 'startup' Mater Dynamics.A iniciativa conta com o apoio do Programa MIT Portugal, que visa "promover a inovação e o empreendedorismo em Portugal e irá proporcionar uma introdução à visão do MIT sobre estes temas, com vista a maximizar a transferência de conhecimentos e a tradução de ideias de base tecnológica em valor económico".Alunos e professores associados ao programa estão na origem de mais de 25 'startups' atualmente em atividade.