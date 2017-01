Empregadas de limpeza nuas cobram 75 euros por hora

Também os clientes que queiram empregadas vestidas podem usufruir do serviço. Terão de pagar 29 euros (25 libras) pela primeira hora e 23 euros (20 libras) pelas horas seguintes.







A Naturist Cleaners proíbe expressamente a captação de vídeos e fotografias durante as limpezas, assim como o contacto físico com as empregadas.Também os clientes que queiram empregadas vestidas podem usufruir do serviço. Terão de pagar 29 euros (25 libras) pela primeira hora e 23 euros (20 libras) pelas horas seguintes.

O que achou desta notícia?







19% Muito insatisfeito

19% 2.4%

2.4% 7.2%

7.2% 7.1%

7.1% 64.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







19% Muito insatisfeito

19% 2.4%

2.4% 7.2%

7.2% 7.1%

7.1% 64.3% Muito satisfeito Outras 42 pessoas também já deram o seu contributo pub

Uma empresa inglesa está a contratar empregadas domésticas dispostas a limpar casas completamente nuas.A Naturist Cleaners (limpezas naturistas numa tradução literal) é sediada em Londres e vende serviços de limpeza naturista. "Procuramos mulheres naturistas para limparem casas privadas, nuas. O trabalho passa por fazer toda a limpeza normal, como limpar, arrumar, aspirar, regar plantas, fazer as camas, lavar e passar a roupa, assim como limpar janelas", publicou a empresa no Facebook.Qualquer pessoa pode requerer o serviço desde que pague 75 euros (65 libras) pela primeira hora de trabalho e 63,5 euros (55 libras) por cada hora seguinte. Não há distinção sobre quem se pode inscrever para trabalhar visto que a empresa salienta que são bem-vindas mulheres "não interessa qual a idade ou figura". As candidatas têm que enviar uma foto "de nu total ou bikini" para se candidatarem, mas têm a opção de esconder a cara.