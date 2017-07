Empregado do McDonald’s fotografado a tomar banho no restaurante

Uma imagem onde um empregado do McDonald’s de Taichung, em Taiwan, toma banho num dos lava-loiça do restaurante está a causar polémica na internet. O homem surge sem camisola e de pé dentro do objeto, enquanto usa uma das torneiras para se lavar.

A fotografia, que rapidamente se tornou viral, começou a levantar questões nos clientes daquele restaurante. A cadeia de fast food recebeu várias críticas de pessoas preocupadas com a segurança e a higiene do estabelecimento.

O gerente já justificou que o incidente apenas se deu porque os trabalhadores estavam a ter uma festa de despedida. O homem fotografado dentro do lava-loiça despediu-se do emprego para cumprir serviço militar e, durante as comemorações, os colegas sujaram-no com bolo.

Posteriormente, o empregado foi lavar-se no restaurante.

Os responsáveis pelo estabelecimento dizem que este incidente ocorreu "uma vez sem exemplo" e garantiu que irá trabalhar para melhorar a segurança e o staff do restaurante.