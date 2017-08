Empregados de restaurante espancam cliente com taco de basebol

Homem terá recusado pagar a conta e saído do estabelecimento.

10:15

Três empregados de um restaurante de comida indiana perseguiram um cliente até ao carro e espancaram-no com um taco de basebol por este se ter recusado a pagar a conta e saído do estabelecimento. A vítima foi ainda ainda atingida com vários socos e pontapeada.

A disputa terá começado, conta o jornal britânico The Sun, devido ao descontentamento do cliente com a comida que lhe foi apresentada. Tudo se passou em Suffolk, no Reino Unido.



"Começou quando o cliente se mostrou pouco satisfeito. Ele e os seus amigos saíram do local mas os empregados seguiram-no", contou uma fonte não identificada à publicação.

Imagens do incidente captadas por um homem que passava no local naquele momento mostram as violentas agressões que apenas pararam quando um amigo do homem que estava a ser atacado veio em seu auxílio.



A refeição, para quatro pessoas, custava 83 libras - cerca de 93 euros.

Duas pessoas foram detidas e esperam agora a acusação.