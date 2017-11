Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresa de Trump abre loja 'online' para vender roupa de marca e artigos de golfe

Loja tem chapéus, bolsas, camisolas e outros artigos.

Por Lusa | 02:10

A empresa do Presidente norte-americano está a abrir uma loja 'online' para vender roupa de marca, equipamento de golfe e pequenas lembranças para capitalizar o nome Trump, noticiou esta quarta-feira a agência Associated Press.



A loja tem chapéus, bolsas, camisolas e outros artigos semelhantes aos que são vendidos nos hotéis e campos de golfe geridos pela empresa de Donald Trump.



Muitos dos produtos à venda 'online' são fabricados no estrangeiro.



O Presidente dos Estados Unidos tem, contudo, criticado as empresas do país por fomentarem o emprego no estrangeiro.