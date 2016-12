Empresário espanca mulher na rua com murros e pontapés

"Nunca sofri qualquer tipo de agressão. A gente sabe que, quando está num trabalho assim, tudo pode acontecer, mas nunca achamos que vai ser connosco", garante Edvania, que se tornou segurança há cerca de um mês.

Um vídeo com cerca de dois minutos está a gerar indignação junto dos internautas brasileiros. As imagens mostram o momento em que Luiz Silva, um empresário de 34 anos, desfere um murro na cara de Edvania Nayara, uma jovem segurança de 23 anos, acabando mesmo por pontapeá-la quando está caída no chão, sem qualquer hipótese de defesa.O homem é casado com uma delegada da polícia e estaria a agredir a mulher dentro do carro quando a agente decidiu intervir. O crime ocorreu este sábado na cidade de Três Corações, no estado brasileiro de Minas Gerais e o empresário acabou detido pela Polícia Militar."Quando ele veio para cima de mim, fiquei com medo. Eu não tinha para onde fugir. Não importa se ele estava bêbado. Não tem como justificar o que ele fez", comentou a jovem agredida à estação de televisão G1.