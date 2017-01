Empurra desconhecido para a linha do metro

Um homem inglês, de 32 anos, foi condenado a 10 anos de prisão depois de ter empurrado um desconhecido para a linha do metro sem razão aparente. O ataque foi captado pelas câmaras de segurança e as filmagens foram usadas em tribunal para provar o crime.

Christopher Cole estaria enraivecido, alegadamente devido aos confrontos entre adeptos russos e ingleses, aquando do Euro2016 e acabou por atacar o jovem David Pietraszek, de 21 anos, pensando que este era russo. Na realidade, a vítima era polaca.

As imagens mostram o inglês a atirar o desconhecido para a linha do metro. A vítima bate com as costas na linha e, desesperadamente, tenta levantar-se e sair dos carris, antes que se aproximasse um comboio. Algumas pessoas intervieram e agarraram Christopher Cole.

Por sorte não passou nenhum comboio mas, em tribunal, o polaco agredido disse ter sentido a corrente elétrica a passar-lhe pelo corpo e que conseguia ouvir o comboio a aproximar-se.

