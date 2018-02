Encapuzados invadem hospital para libertar narcotraficante

Polícia conseguiu deter um homem e procura outros membros do mesmo gangue.

19:37

Neste momento, os encapuzados começaram a chegar ao Línea de la Concepción em SUV's, avança o El País.



Os dois membros das forças policiais pouco puderam fazer face à violência do ataque. Um dos "Los Castañitas" foi detido mas os outros envolvidos no 'golpe' e o narcotraficante ferido conseguiram escapar.



A polícia está a levar a cabo numa intensa operação de busca pelos fugitivos.

Cerca de vinte homens encapuzados invadiram com violência, esta quarta-feira, o Hospital de La Línea de la Concepción, em Cádis, Espanha, para libertar um alegado narcotraficante ali detido. Os alegados membros do gangue "Los Castañitas", tiveram sucesso no seu plano de libertação.O narcotraficante, levado para a referida unidade hospitalar após ter ficado ferido no rosto e numa perna durante a perseguição que levou à sua detenção, foi encaminhado para tratamento enquanto os dois agentes que o acompanharam ficaram à espera noutra sala.