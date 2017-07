Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontra gémeas recém-nascidas em terreno baldio

Bebés tinham ainda o cordão umbilical.

18:39

Tâmela Ribeiro encontrou duas gémeas recém nascidas, esta sexta-feira, num terreno na região de Pinhais, em Curitiba, Brasil.



"Achei que era um cachorro e resolvi olhar. Quando vi, era um bebé", contou a mulher, conforme avança o jornal brasileiro Globo.



As recém nascidas ainda se encontravam com o cordão umbilical o que indica que, para além de recente, o parto poderá ter sido feito em casa.



As bebés foram internadas no Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e encontram-se bem de saúde, segundo a mesma fonte. Foram-lhes dados nomes, pela equipa médica: Eloá, que significa "Deus" e Heloísa, que significa "mulher guerreira".



O caso está a ser investigado pelas autoridades.