Encontrada caixa negra de avião russo que caiu no mar Negro

A principal caixa negra do avião militar russo que se despenhou no domingo no mar Negro, com 92 pessoas a bordo, foi encontrada, disse esta terça-feira o Ministério da Defesa às agências de noticiais locais.



"A principal caixa negra foi encontrada às 05h42 hora de Moscovo (02h42 em Lisboa), a 1.600 metros da costa, a uma profundidade de 17 metros", segundo o ministério, citado pelas agências.



A caixa negra será enviada ainda hoje para Moscovo, onde especialistas do Instituto Central de Investigações Científicas das Força Aérea da Rússia vão efetuar a leitura.









A segunda caixa negra, acrescentou, já foi localizada e espera-se que se seja recuperada durante o dia de hoje.



Até esta manhã, segundo a Interfax, tinham sido recuperados 13 cadáveres e cerca de 160 fragmentos de corpos.



O TU-154 do Ministério da Defesa russo despenhou-se dois minutos e 44 segundos após a sua descolagem da estação balnear de Sochi quando se dirigia para a Síria.



As causas do acidente ainda não são conhecidas mas os investigadores parecem ter afastado a hipótese de atentado terrorista.



O avião despenhou-se na madrugada de domingo pouco após ter descolado às 05:25 (hora local, 02:25 em Lisboa) do aeroporto de Sochi, onde efetuou uma escala para reabastecimento de combustível e após ter partido do aeródromo militar de Chkalovsky, na região de Moscovo.



A bordo estavam 64 membros do Alexandrov Ensemble -- o grupo musical oficial das Forças Armadas, também conhecido por Coro do Exército Vermelho --, e o seu maestro, Valery Khalilov.



O coro deveria atuar para as tropas russas estacionadas na base aérea de Hmeimim, utilizada para desencadear os ataques aéreos em apoio às forças do Presidente sírio Bashar al-Assad, um aliado de Moscovo.



