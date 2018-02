Encontrada caixa negra do avião que se despenhou em Moscovo

Acidente provocou a morte a 71 pessoas.

19:20

A caixa negra do avião que caiu, este domingo, entre as localidades de Arguntsevo e Stepanovo, perto da cidade russa de Moscovo, foi esta segunda-feira encontrada pelas autoridades.

O Comité Internacional da Aviação russa salienta que o dispositivo já está a ser analisado para esclarecer as causas do acidente do aparelho que provocou a morte a 71 pessoas.

A operação, que recolheu já mais de 400 peças de material do Antonov Na-148, mobiliza mais de mil pessoas e 200 veículos.

De acordo com as autoridades russas, a operação está a ser dificultada devido à neve e por ser "uma área muito grande, na qual muitos fragmentos do avião estão espalhados".