Encontrada mensagem de apoio ao Daesh na carrinha do ataque em Manhattan

Terrorista terá sido radicalizado já depois de viver nos Estados Unidos.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:22

O homem de origem uzbeque que na terça-feira atropelou ciclistas e peões numa ciclovia da Baixa de Manhattan, matando oito pessoas e ferindo uma dezena de outras, escreveu uma nota em que jura fidelidade ao Daesh e frequentava uma mesquita de Paterson, Nova Jérsia, que estava sob a mira da polícia por suspeita de atividades radicais.



A mensagem escrita à mão, em árabe, foi encontrada pela polícia dentro da carrinha de caixa aberta com a qual Sayfullo Saipov, de 29 anos, realizou o massacre. Nela lia-se: ‘O Daesh viverá para sempre’. Fontes policiais referem que Saipov foi interrogado em 2015 por suspeita de cumplicidade com radicais conhecidos mas as informações foram inconcludentes.



Igualmente infrutíferas foram as investigações à mesquita frequentada por Saipov em Paterson, localidade onde se pensa que vivia há cerca de seis meses. Dada a falta de indícios sólidos, Saipov não estava nas listas de suspeitos de terrorismo.



De acordo com o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, radicalizou-se já depois de viver nos EUA. "As provas indicam que depois de chegar aos EUA foi quando começou a consultar informação sobre o daesh e sobre as táticas radicais", afirmou Cuomo, enquanto fontes policias referem que o terrorista planeava o ataque há já algumas semanas e que seguiu à letra as instruções do daesh para atentados.



Sayfullo Habibullaevic Saipov é casado, tem três filhos e imigrou para os EUA em 2010 a partir do Uzbequistão, país de onde é natural. Era condutor da Uber desde que se mudou para Nova Jérsia e fazia também trabalhos como camionista, o que pode explicar que desde 2012 vivesse, tanto quanto se sabe, entre Nova Jérsia e o Ohio. As residências conhecidas do terrorista foram já alvo de buscas da polícia e do FBI.



Foram, entretanto, reveladas as identidades de algumas das vítimas mortais do ataque. Uma delas era belga, duas americanas e cinco argentinas. Os argentinos eram um grupo de amigos de Rosario que estavam em Nova Iorque a festejar os 30 anos de formatura. Os mortos são Ariel Erlij, Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco y Hernán Ferruchi. Três outros membros do grupo sobreviveram.



A cidade de Rosario decretou três dias de luto pelo falecimento dos argentinos que viviam na localidade.



PORMENORES

Treino para o ataque

A polícia pensa que Saipov terá ensaiado o ataque três dias antes. No dia 28 passou a ponte George Washington, que liga Nova Jérsia a Manhattan, na zona norte, e no mesmo dia terá voltado a entrar na cidade de Nova Iorque pelo Holland Tunnel, no extremo sul, perto do local onde na terça-feira, dia 31, viria a começar os atropelamentos em série na ciclovia.



Empresa de camionagem

Sayfullo Saipov terá chegado aos EUA em 2010 e viveu duas semanas em Cincinnati, Ohio, em casa de amigos. Mudou-se depois para Florida, pequena cidade do mesmo estado, onde criou uma empresa de camionagem em 2011. Dois anos depois criou outra em Cuyahoga Falls com um só camionista.