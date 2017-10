Kim Wall morreu quando fazia uma reportagem a bordo do submarino de um inventor sueco.

11:00

A polícia dinamarquesa anunciou este sábado ter descoberto a cabeça e as pernas de Kim Wall, a jornalista sueca que desapareceu em agosto depois de ter embarcado no submarino fabricado pelo inventor Peter Madsen.



O inventor foi detido e admitiu a morte da jornalista, que diz ter sido acidental.



As partes do corpo da jornlista foram encontradas na baía de Koge, junto a Copenhaga



Um porta-voz da polícia anunciou que a cabeça e as pernas estavam dentro de um saco, tendo sido ainda descoberto um outro saco com as roupas da jornalista.



O inventor está detido desde agosto e enfrenta uma pena que pode chegar à prisão perpétua.