Encontradas irmãs raptadas há mais de 30 anos

Em 1985, Elaine Yates desapareceu com as duas filhas Kimberly, de 4 anos, e Kelly, de apenas 10 meses, da casa onde vivia com o marido em Warwick, Rhode Isalnd, nos EUA. As meninas estiveram desaparecidas mais de 30 anos e o pai nunca parou de as procurar. Foram encontradas agora com vida em Houston, no Texas.

A mãe das irmãs, Elaine Yates, hoje com 69 anos, foi prontamente detida. Vivia sob o nome falso Liana L. Waldberg com as filhas, de 35 e 32 anos. As irmãs foram interrogadas pela polícia mas as suas identidades não foram divulgadas.

Russel, o pai das desaparecidas, mostrou-se muito emocionado com a notícia. "Sempre tentei encontrar as minhas meninas. Agora é só esperar que elas queiram ter contacto comigo", afirmou.

Elaine Yates enfrenta duas acusações de rapto, mas o ex-marido assegura que não quer ver a norte-americana julgada. "Já não vai ajudar ninguém nesta altura. Eu só quero ver as minhas filhas", defende.

As duas irmãs foram descobertas depois das autoridades receberem uma denúncia anónima. Elaine Yates terá fugido com as filhas depois de uma longa discussão com o ex-marido sobre a custódia das menores, após um caso de traição. Russel foi ainda acusado de violência doméstica, mas alegou ter sido legítima defesa.

O que achou desta notícia?







3.6% Muito insatisfeito

3.6% 0.9%

0.9% 6.3%

6.3% 9%

9% 80.2% Muito satisfeito