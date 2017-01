Encontradas últimas vítimas mortais da avalanche em Itália

As operações de busca e regate prosseguem nos escombros do hotel





As autoridades italianas decretaram hoje o fim das buscas nas ruínas do hotel Rigopiano.



11 pessoas, entre as quais quatro crianças, sobreviveram ao desastre em que o hotel Rigopiano foi arrancado dos seus alicerces pela força de uma massa de neve, lama e árvores que desabou pela encosta da montanha onde tinha sido erigido.

As equipas de resgate recuperaram os corpos das últimas duas vítimas mortais que restavam encontrar dos escombros do hotel italiano atingido na quarta-feira da semana passada por uma avalanche.Com este último resgate de uma mulher e um homem sem vida, na noite de quarta-feira, todas os lesados do acidente já foram encontrados, não restando nenhum corpo ou vida nos escombros.No total, o desastre causou a morte de 29 pessoas, que não conseguiram escapar à tragédia com vida.