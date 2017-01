Encontrado com vida português desaparecido em Paris

O desaparecimento de Sérgio Lopes Machado que trabalhava com o irmão, Luís Lopes, tinha sido reportado às autoridades a 29 de dezembro.











Foi encontrado esta quarta-feira com vida o jovem português que estava desaparecido desde 26 de dezembro, em Paris, França.Sérgio Lopes Machado tem 26 anos e tinha sido visto pela última vez no município de Massy, no sul da capital gaulesa, e estava vestido com "uma roupa de trabalho: calças cinzentas, casaco cor-de-laranja e gorro".Segundo a imprensa local, o português foi encontrado por uma pessoa na rua e que lhe deu abrigo nos últimos 15 dias.