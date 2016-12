Encontrados cintos de bombas em esconderijo de célula do Daesh

Quatro homens armados foram mortos pela polícia durante a operação, que durou várias horas, de acordo com as mesmas fontes."Os quatro militantes mortos são extremistas jordanos membros de uma célula suspeita de pertencer ao Daesh", afirmou ainda à AFP a fonte das forças de segurança.O ministro do Interior jordano, Salama Hammad, declarou aos jornalistas que não havia qualquer informação sobre a existência de mais militantes e que não foram feitas quaisquer detenções. O mesmo responsável escusou-se a revelar a nacionalidade dos atiradores.Shaber Hamdam, líder da associação jordana de agências de viagem, alertou para a inevitabilidade de o incidente ter "consequências negativas" no turismo.O setor do turismo na Jordânia "já é afetado por qualquer acontecimento no mundo ou na região, imagine-se agora um acontecimento terrorista dentro do próprio país", afirmou.O setor do turismo é responsável por 14 por cento do produto interno bruto jordano, sendo a segunda maior fonte de divisas estrangeiras do país, depois das remessas dos emigrantes.As receitas do setor caíram de mais de 4 mil milhões de dólares (3,83 mil milhões de euros) em outubro de 2015 para 3,1 mil milhões de dólares (2,96 mil milhões de euros) no mesmo mês deste ano.