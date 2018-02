Encontrados corpos de pelo menos 30 vítimas da queda de avião no Irão

Aparelho caiu na serra de Dena, a 4.000 metros de altitude.

Por Lusa | 08:29

As equipas de resgate encontraram os corpos de pelo menos 30 dos 66 passageiros e tripulantes que seguiam no avião que caiu no domingo numa zona montanhosa do centro do Irão, revelaram as autoridades.

No local do acidente, a serra de Dena, a 4.000 metros de altitude, estão diversas equipas de resgate para recuperar os cadáveres e a caixa negra do avião.

A operação, que se concentrou na terça-feira na busca dos corpos, continuará hoje com os especialistas em busca e salvamento a começarem a descer a montanha, disse o diretor do Crescente Vermelho da província de Isfahan, Mohsen Momení, à agência oficial IRNA.