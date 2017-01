Encontrados dois mortos em casino

Dois homens foram encontrados mortos no casino Galaxy, em Macau, num quarto do complexo de luxo Hotel Okura. No mesmo quarto estavam ainda um homem e uma mulher inconscientes.

As autoridades receberam uma denúncia anónima, que dava conta de que várias pessoas tinham adoecido no resort de cinco estrelas, que tem um dos mais luxuosos casinos de Macau.

Fonte policial dá conta de que as duas vítimas já tinham a rigidez muscular instalada, o que acontece entre três a quatro horas após a morte.

O casino Galaxy e o Hotel Okura ainda não quiseram comentar o caso.

