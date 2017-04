Encontrados restos mortais de menina desaparecida em 2012

"Vemos o caso como uma tragédia absoluta. Todos esperávamos encontrar a menina viva", disse em conferência de imprensa Chris.



Foi Chris Magnus, o responsável pelo caso, que confirmou que o ADN da menina é compatível com os restos mortais encontrados."Vemos o caso como uma tragédia absoluta. Todos esperávamos encontrar a menina viva", disse em conferência de imprensa Chris.O pai de Isabel chegou a ser investigado e muitas foram as pistas sobre o paradeiro da menina, no entanto, nada se comprovou.A polícia continua a investigar o caso.

Os restos mortais de Isabel Celis, a menina de seis anos que desapareceu em 2012, foram encontrados pelas autoridades no Condado Pima, nos EUA.A última vez que a menina foi vista foi por volta das 23h00 do dia 20 de abril. Foi o pai que deu o alerta no dia seguinte quando se apercebeu que a menina não estava em casa, avança o The Sun.Os vizinhos da criança afirmaram que ouviram por volta das 6h30 do dia seguinte a voz de um homem e um cão a ladrar. No entanto, não foram ainda identificados suspeitos.