Engenheiro português raptado na Nigéria trabalha para empresa brasileira

Construtora Andrade Gutierrez confirma sequestro de José Machado. Empresa tenta libertação.

Por Miguel Curado | 10:03

José Machado, o engenheiro civil português que foi sequestrado na segunda-feira por terroristas armados quando trabalhava na inspeção de uma estrada na zona de Lokoja, Nigéria, trabalha para a filial portuguesa da construtora brasileira Andrade Gutierrez.

Fonte da empresa, com sede no concelho de Oeiras, disse esta manhã ao CM que a administração da firma no Brasil está a "fazer todos os esforços com as autoridades nigerianas, e portuguesas, no sentido de dar uma resolução rápida à situação".

A mesma fonte acrescentou que José Machado, originário de Marco de Canaveses, estava a trabalhar para a participada nigeriana da Andrade Gutierrez, a ‘Dangote’.

Questionada se, neste momento, já existe algum pedido de resgate feito para a libertação de José Machado, a empresa não se quis pronunciar. A família do engenheiro português está a ser informada dos esforços que estão a ser desenvolvidos no país africano.

A imprensa da Nigéria, no entanto, deixa no ar esta manhã essa possibilidade, ainda não confirmada oficialmente.