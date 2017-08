Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Entrevista insultuosa tramou Scaramucci

Diretor da comunicação da Casa Branca foi afastado apenas 10 dias após tomar posse.

Por Ricardo Ramos | 02:37

A entrevista recheada de impropérios que Anthony Scaramucci deu na semana passada à revista ‘New Yorker’ esteve na origem da sua demissão apenas dez dias após ter sido nomeado por Trump como diretor de comunicação da Casa Branca.



A referida entrevista caiu que nem uma bomba pelo tom vulgar usado por Scaramucci, que começou por prometer "liquidar todos os c... responsáveis pelas fugas de informação" para logo apontar o dedo ao chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus (entretanto demitido), a quem chamou "um c... de um paranoico esquizofrénico". Questionado ainda sobre se considerava ser melhor que Steve Bannon, o estratega-chefe de Trump, respondeu: "Eu não ando a chupar a minha própria p... e a promover-me à conta do presidente."



Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca, confirmou que "o presidente considerou que os comentários de Anthony foram inapropriados para uma pessoa com a sua responsabilidade".



Scaramucci junta-se assim a uma longa lista de colaboradores de Trump e outros responsáveis que foram despedidos nos últimos seis meses, o que levou muitos críticos a acusar o presidente de transformar a Casa Branca numa autêntica "porta giratória" e de agir como se estivesse no seu programa de TV, ‘O Aprendiz’.