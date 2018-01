Equador concede nacionalidade a Julian Assange, da WikiLeaks

Fundador do site está refugiado na embaixada de Londres há cinco anos.

O Equador concedeu a nacionalidade equatoriana ao fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, que está exilado na embaixada daquele país em Londres há mais de cinco anos, foi divulgado esta quinta-feira.

A decisão foi divulgada pela ministra dos Negócios Estrangeiros do Equador, Maria Fernanda Espinosa.

A representante precisou que as autoridades de Quito decidiram conceder a cidadania a Assange enquanto procuram formas para lidar com a atual situação judicial do jornalista.



Antes deste anúncio, soube-se que o governo britânico recusou o pedido do Equador de que Assange fosse reconhecido como diplomata do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros instou o fundador da WikiLeaks a entregar-se às autoridades.



Assange está asilado na embaixada do Equador desde 2016, devido ao processo por violação que lhe foi movido na Suécia. Apesar de esse processo ter sido arquivado, o australiano recusa-se a abandonar o edifício, por receio de ser detido e expatriado para os EUA.



A justiça americana procura Assange desde que a WikiLeaks divulgou os telegramas secretos das embaixadas americanas. Antes, já tinha publicado documentos secretos sobre as guerras dos EUA no Afeganistão e no Iraque.



Caso seja detido pelas autoridades americanas, arrisca-se a uma longa pena de prisão.