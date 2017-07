Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equador suspende construção de muro na fronteira com Peru

Maria Fernanda Espinoza adiantou que vai abordar o assunto com o seu homólogo peruano, Ricardo Luna.

Por Lusa | 13.07.17

O governo do Equador suspendeu a construção de um muro na fronteira com o Peru, que provocou a chamada para consultas do embaixador peruano, Hugo Otero, naquele país, disse esta quinta-feira a ministra dos Negócios Estrangeiros equatoriana.



Em declarações à Efe, a ministra Maria Fernanda Espinoza, que participou na reunião dos seus homólogos do Conselho Andino, adiantou que vai abordar o assunto com o seu homólogo peruano, Ricardo Luna, ainda esta quinta-feira.



"Pedimos a reunião, cremos que é necessária, importante, para chegar a um acordo definitivo sobre este assunto, além de que temos tido um diálogo permanente sobre este assunto com o ministro Luna", acrescentou.